Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования

"Азербайджан входит в топ стран, с которыми украинские университеты, украинское высшее образование хочет и стремится налаживать дальнейшее сотрудничество"

"Азербайджан входит в топ стран, с которыми украинские университеты, украинское высшее образование хочет и стремится налаживать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество".

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Между странами налажено плодотворное сотрудничество. Мы принимали участие в 2017 году в азербайджанской выставке по популяризации украинского образования. Наверно уже возникла необходимость повторить такое сотрудничество, потому что и азербайджанские, и украинские университеты существенно продвинулись вперед, и есть что посмотреть", - заявил министр образования Украины.