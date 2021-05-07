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Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования

Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования "Азербайджан входит в топ стран, с которыми украинские университеты, украинское высшее образование хочет и стремится налаживать дальнейшее сотрудничество"
Наука и образование
7 мая 2021 г. 12:55
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
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"Азербайджан входит в топ стран, с которыми украинские университеты, украинское высшее образование хочет и стремится налаживать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество".

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Между странами налажено плодотворное сотрудничество. Мы принимали участие в 2017 году в азербайджанской выставке по популяризации украинского образования. Наверно уже возникла необходимость повторить такое сотрудничество, потому что и азербайджанские, и украинские университеты существенно продвинулись вперед, и есть что посмотреть", - заявил министр образования Украины.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ukraynanın xarici siyasətində Azərbaycan daim öncül mövqedə olub"
Версия на английском языке Ukraine seeks to strengthen cooperation with Azerbaijan in higher education

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