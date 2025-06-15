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Украина планирует углублять сотрудничество с университетами Азербайджана

Украина планирует углублять сотрудничество с университетами Азербайджана Украина планирует наладить сотрудничество с отдельными университетами в Азербайджане.
Наука и образование
15 июня 2025 г. 13:19
Украина планирует углублять сотрудничество с университетами Азербайджана

Украина планирует наладить сотрудничество с отдельными университетами в Азербайджане.

Об этом Report сообщил посол Украины Юрий Гусев.

"У нас есть планы по углублению сотрудничества в области образования и науки с Азербайджаном. Эти планы касаются отдельных университетов, реализации совместных обменов и программ, конференций и других проектов, а также сотрудничества между образовательными ведомствами", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что стороны также работают над укреплением сотрудничества между национальными академиями наук Украины и Азербайджана.

"Мы работаем над усовершенствованием договорной базы между нашими странами, которая способствовала бы углублению данного сотрудничества", - сказал посол.

Гусев также поблагодарил за поддержку, оказываемую Азербайджаном Украине.

"Мы очень ценим поддержку территориальной целостности, суверенитета и гуманитарную помощь со стороны Азербайджана, которую Украина получает с первых дней полномасштабного вторжения", - сказал он.

Гусев также отметил важность программ оздоровления и реабилитации украинских детей в Азербайджане и предоставления энергетического оборудования.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıq edib

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