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Министр: Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества с Астраханской областью в сфере образования

Министр: Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества с Астраханской областью в сфере образования Министерство образования Астраханской области РФ работает с Азербайджаном для выработки единых подходов в системе образования.
Наука и образование
8 мая 2023 г. 16:50
Министр: Гейдар Алиев заложил основу сотрудничества с Астраханской областью в сфере образования

Министерство образования Астраханской области РФ работает с Азербайджаном для выработки единых подходов в системе образования.

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров.

"Гейдар Алиев вместе с нашими руководителями заложил основы наших взаимоотношений в сфере образования. Та работа, которая проведена за эти годы, включая обмен студентами из Азербайджана и деятельность школы имени Гейдара Алиева, позволяет нам развивать наши отношения",- сказал он.

Е. Угаров добавил, что в настоящее время продолжается работа над выработкой единых подходов к системе образования, системе подготовки кадров, взаимному признанию дипломов и формированию единых программ обучения с Азербайджаном: "Это все стало возможно только потому, что основы сотрудничества были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым".

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