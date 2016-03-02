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    Учреждена премия президента НАНА для молодежи

    Премия будет вручаться молодым ученым, имеющим особые достижения в области естественных и общественно-гуманитарных наук

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Постановление об учреждении Премии президента НАНА для молодежи было принято 2 марта на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу академии, согласно утвержденному Положению, премия будет вручаться молодым ученым, имеющим особые достижения в области естественных и общественно-гуманитарных наук.

    На мероприятии о работах, выполненных в течение последних лет в сфере молодежной политики академии, рассказал академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев. 

    Академик отметил, что основу проводимых в академии реформ составляют комплексные мероприятия, нацеленные на развитие интеллектуального потенциала молодежи, еще более широкое ее привлечение к научной и научно-организационной деятельности, повышение активности молодежи в общественной, социальной и культурной жизни страны. 

    Академик Расим Алигулиев подчеркнул, что для стимулирования научной деятельности молодежи необходимо проводить конкурсы и награждать молодых ученых премиями.

    Отметим, что премия будет вручаться молодым ученым в возрасте до 35-ти лет включительно, имеющим особые достижения в области естественных и общественно-гуманитарных наук. Документы о кандидатах будут представлены Экспертной комиссии, созданной постановлением Президиума НАНА; затем Экспертная комиссия отберет из их числа своего кандидата на получение премии и представит свое заключение Президиуму НАНА. Окончательное решение по награждению кандидата будет принимать Президиум. Победителям будут вручены соответствующий диплом и денежная премия в размере 2 тысяч манатов.

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