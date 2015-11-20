​Учреждена Ассоциация высших учебных заведений России и Азербайджана

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Баку делегации во главе с министром образования и науки России Дмитрием Ливановым состоялась церемония учреждения Ассоциации высших учебных заведения России и Азербайджана.

Как сообщает Report, на церемонии участвовали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров, министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, руководители учебных заведений двух стран.

Министр образования Микаил Джаббаров заявил о значимости расширения связей между двумя странами во многих областях, в том числе в областях науки и образования. Министр заявил, что подобные связи создадут почву для обмена опытом и реализации совместных инновационных проектов. Микаил Джаббаров добавил, что в настоящее время в Азербайджане функционирует 341 школа на русском языке, в которых обучаются 100 тыс. учеников.

В то же время, в рамках Госпрограммы по получению азербайджанской молодежью образования за рубежом, в России обучался 141 человек, 66 из которых уже завершили учебу.

Напомнив об исторических связях двух стран, российский министр Дмитрий Ливанов отметил о положительном влиянии сотрудничества между вузами двух стран на качество образования в целом. Он добавил, что новая структура послужит хорошей платформой для сотрудничества между университетами.

После выступлений состоялось подписание меморандума о создании Ассоциации высших учебных заведений России и Азербайджана.

Ожидается также встреча российского министра со студентами группы SABAH в Азербайджанском государственном экономическом университете.