Учителя учреждений профессионального образования пройдут диагностическую оценку

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Состоится диагностическая оценка педагогического коллектива, работающего в учреждениях первого профобразования, входящих в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, на этом этапе диагностической оценки, которая состоится 9 марта, примет участие педагогический коллектив по 56 профориентации рационализированных учреждений профобразования и этим завершится диагностическая оценка в рационализованных учреждениях профобразования.

Целью проведения диагностической оценки является увеличение знаний и навыков педагогического коллектива для усовершенствования процесса кадровой подготовки согласно "Стратегической дорожной карте развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике", а также в зависимости от результатов адаптировать их к рынку труда путем специализации и переподготовки.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января 2018 года подписал распоряжение о повышении учебной нагрузки и заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях начального профессионально-специального образования, знания и умения которых прошли диагностическую оценку, и заработной платы работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью в данных учреждениях.