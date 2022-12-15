Учителя смогут пересдать экзамен по сертификации

Учителя, набравшие низкий балл на сертификации, пересдадут экзамен в июне будущего года.

Учителя, набравшие низкий балл на сертификации, пересдадут экзамен в июне будущего года.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на общественных слушаниях на тему "Сертификация преподавателей в государственных общеобразовательных заведениях" в Милли Меджлисе.

Он отметил, что в январе-феврале каждый из учителей, показавших низкий результат, будет привлечен к курсам специализации: "Мы надеемся, что 2 368 человека, набравшие низкие баллы на сертификационном экзамене в этом году, успешно воспользуются вторым шансом".