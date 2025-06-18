Учителя школ на освобожденных территориях впервые приняли участие в экзамене по сертификации

Учителя школ на освобожденных территориях впервые приняли участие в экзамене по сертификации

Впервые в экзамене по сертификации учителей приняли участие педагоги, работающие в школах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, экзамен прошел в школах №3 города Барда и №11 города Агджабеди.

В нем участвовали преподаватели из школы №4 им. Н.Гянджеви в Ханкенди, школы №1 города Шуша, средней школы агдеринского села Талыш, школы №1 им. Мирзы Улугбека в городе Физули, школы №1 Ходжалинского района и средней школы ходжалинского села Баллыджа.

Тестовый экзамен состоял из 60 вопросов и длился 120 минут. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, а результат объявлен сразу по завершении теста.