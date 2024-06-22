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Учителя английского языка в Азербайджане сегодня сдадут экзамен по сертификации

Учителя английского языка в Азербайджане сегодня сдадут экзамен по сертификации Преподаватели английского языка в Азербайджане 22 июня примут участие в этапе тестового экзамена процесса сертификации.
Наука и образование
22 июня 2024 г. 06:53
Учителя английского языка в Азербайджане сегодня сдадут экзамен по сертификации

Преподаватели английского языка в Азербайджане 22 июня примут участие в этапе тестового экзамена процесса сертификации.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Напомним, что 21 июня экзамены сдали учителя математики, еще один тестовый экзамен запланирован на 24 июня.

В этом году сертификация охватывает более 30 тыс. учителей математики, иностранного языка (русский и азербайджанский (для азербайджанского и русского секторов соответственно), английский, немецкий и французские языки) русского языка и литературы, азербайджанского языка и литературы, начальных классов.

В течение 120 минут учителя должны ответить на 60 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Подсчет результатов осуществляется в автоматизированном режиме, и набранный бал можно увидеть на экране компьютера сразу после завершения экзамена.

Набравшие не менее 30 баллов из возможных 60 получают право на участие в этапе собеседования.

Учителя, прошедшие аттестацию, получат сертификат на продолжение преподавательской деятельности в течение следующих пяти лет. Участие в экзамене преподавателей старше 60 лет организуется на добровольной основе.

В прошлом году в сертификации преподавателей принял участие 29 951 учитель. Из них 5 246 педагогам, прошедшим аттестацию, заработная плата была увеличена на 35 процентов, 17 914 учителям - на 10 процентов.

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Версия на азербайджанском языке İngilis dili müəllimləri sertifikasiya imtahanı verəcəklər

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