Учитель БВШН: Верю, что выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти будут специалистами высокого уровня

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) продолжает проект "Я – учитель БВШН". На вопросы интервью, которое представляет Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, отвечает доцент кафедры химической инженерии Высшей школы Амир Реза Вахшури.

– Первый вопрос – традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

– Преподавание – не просто специальность, это – призвание и творчество, требующее вдохновения. Для преподавателя, как и представителя творческой профессии, недостаточно быть только носителем определенных знаний; он должен любить свое дело и быть им увлеченным. Талантом преподавать обладают многие в нашей семье: мой отец, дед и другие родственники посвятили свою жизнь этой профессии. В свое время отец был одним из ведущих и известных преподавателей в Тебризе. Он посвятил этой профессии более полувека, а самое интересное, что его интерес к своему делу словно становился сильнее с каждым годом. А я, с детства видя пример отца перед собой, мечтал следовать по его пути.

– Расскажите немного о себе. С чего начался ваш путь преподавателя?

– Я родился в Тебризе в семье интеллигентов. Среднее образование получил в Тебризе, закончив одну из лучших школ города с отличными оценками. В 1993 году поступил в Тебризский университет на факультет прикладной химии. В 1998 году, получив степень бакалавра, начал свою профессиональную карьеру начальником отдела контроля качества в одной из частных фирм. Несмотря на то, что моя карьера была успешной, интерес к науке оказался сильнее. Решив продолжить образование, в 2001 году я поступил магистратуру Тебризского университета «Azad» по специальности «Прикладная химия». В то время наряду с учебой я работал на производстве, и мне нравилось, что я одновременно приобретаю не только новые научные знания, но и практический опыт. В 2003 году я получил диплом магистра, став лучшим на курсе и окончив магистратуру с самыми высокими баллами. Но этого мне было недостаточно, и я решил поступить в докторантуру. Однако мне пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы добиться своей цели. В 2006 году, когда я поступил на работу в один из известных холдингов в Баку, одним из моих условий было то, что я буду продолжать учебу. Таким образом, в январе 2007 года я стал диссертантом Института нефтехимических процессов при Академии Наук Азербайджана, а в 2013 году получил степень доктора философии в области «Нефтехимия и полимеры». С 2016 года преподаю в БВШН.

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом педагоге.

– Всем, чего я достиг в жизни и в профессии, всеми успехами я обязан своим педагогам, начиная с тех, кто преподавал мне в школе, и включая тех, у кого я учился в докторантуре. Я всегда старался взять у них самое лучшее. Преподаватели, которые оказали на меня наибольшее влияние, дали мне не только научные знания, но и научили меня, как жить. В их числе – мой отец, ставший моим первым наставником, и академик Акиф Азизов, который сыграл большую роль в моем становлении как ученого.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

– Могу сказать, что они – самые знающие, умные и способные студенты в стране. Но они не должны гордиться этим, ведь, несмотря на их блестящие знания, у них еще очень мало опыта. Они получают очень хорошее образование. Это образование, отвечающее международным стандартам, в сочетании с их умом, являются гарантией их дальнейших успехов в будущем. Примером тому являются наши первые выпускники.

– Какой вы представляете себе БВШН через десять лет?

– Несмотря на то, что Высшая школа основана относительно недавно, за пять лет ей удалось занять первую строчку в перечне вузов страны. Это является показателем того, что руководство БВШН выбрало верную стратегию и проводит правильную политику. Думаю, что с этого года, наряду с началом программы магистратуры, в БВШН будет более активно вестись и научно-исследовательская деятельность. Для решения этой задачи мы сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами и центрами. Верю, что при таких темпах развития БВШН скоро станет самым престижным вузом региона, а через десять лет войдет в число двухсот лучших университетов мира.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Свободного времени практически нет.