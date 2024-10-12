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Ученым впервые удалось установить связь между сознаниями двух спящих людей

Ученым впервые удалось установить связь между сознаниями двух спящих людей Ученые впервые смогли установить двустороннюю связь между людьми во время сна.
Наука и образование
12 октября 2024 г. 06:16
Ученым впервые удалось установить связь между сознаниями двух спящих людей

Ученые впервые смогли установить двустороннюю связь между людьми во время сна.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на компанию REMspace.

REMspace — стартап из Калифорнии, разрабатывающий технологии для улучшения сна и осознанных сновидений.

Согласно данным издания, ученые с помощью специального оборудования смогли связать сознание двух спящих в разных концах дома людей, и они обменялись сообщениям.

Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга заявил, что ранее общение во сне казалось научной фантастикой, а уже завтра может стать обычным делом.

Мозговые волны участников эксперимента отслеживались устройством, которое передавало данные на сервер дистанционно. Как только один из испытуемых вошел в осознанный сон, сервер сгенерировал случайное слово и передавал его участнику исследования через наушники. Когда второй участник эксперимента проснулся, он смог повторить слово.

При этом REMspace удалось повторить этот эксперимент с другой парой участников.

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