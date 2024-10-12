Ученым впервые удалось установить связь между сознаниями двух спящих людей

Ученые впервые смогли установить двустороннюю связь между людьми во время сна.
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REMspace — стартап из Калифорнии, разрабатывающий технологии для улучшения сна и осознанных сновидений.
Согласно данным издания, ученые с помощью специального оборудования смогли связать сознание двух спящих в разных концах дома людей, и они обменялись сообщениям.
Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга заявил, что ранее общение во сне казалось научной фантастикой, а уже завтра может стать обычным делом.
Мозговые волны участников эксперимента отслеживались устройством, которое передавало данные на сервер дистанционно. Как только один из испытуемых вошел в осознанный сон, сервер сгенерировал случайное слово и передавал его участнику исследования через наушники. Когда второй участник эксперимента проснулся, он смог повторить слово.
При этом REMspace удалось повторить этот эксперимент с другой парой участников.