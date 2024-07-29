О нас

Ученым удалось получить экологичное топливо из алюминиевых банок и морской воды

Ученым удалось получить экологичное топливо из алюминиевых банок и морской воды Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали метод производства водородного топлива из пустых алюминиевых банок, морской воды и кофеина.
Наука и образование
29 июля 2024 г. 07:12
Ученым удалось получить экологичное топливо из алюминиевых банок и морской воды

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали метод производства водородного топлива из пустых алюминиевых банок, морской воды и кофеина.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Команда построила небольшой водородный реактор. В него загружаются алюминиевые гранулы из переработанных емкостей от напитков. Вторсырье предварительно обрабатывается сплавом галлия и индия, который мешает образованию защитной оксидной пленки при контакте металла с соленой водой.

Поскольку реакция шла медленно из-за присутствовавших в жидкости ионов, исследователи добавили в раствор немного кофеина, поскольку его активный элемент имидазол значительно ускоряет процесс. С его помощью алюминий за пять минут отдает столько же водорода, сколько произвел бы за два часа без катализатора. Как показали эксперименты, одна подготовленная гранула алюминия выделяет 400 миллилитров водорода, а 1 грамм гранул — 1,3 литра горючего газа.

По словам инженеров, их установка может решить проблему хранения и транспортировки водородного горючего, поскольку этот газ сложен и небезопасен в перевозке из-за своих мощных окислительных свойств и высокой летучести. Вместо этого специалисты предлагают использовать стабильный алюминий, производя водород на месте по мере необходимости.

По их словам, запас из 20 килограммов гранул мог бы снабжать энергией небольшой подводный аппарат в течение 30 дней, закачивая окружающую морскую воду в установку.

В дальнейшем исследователи намерены найти способ извлекать воду из воздуха, чтобы их реактор можно было использовать для наземной техники без необходимости возить запас жидкости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi