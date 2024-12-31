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Ученые заявили о возможности извлечь воспоминания из мозга покойных

Ученые заявили о возможности извлечь воспоминания из мозга покойных Американские нейробиологи из Университета Южной Калифорнии заявили о возможности извлечения воспоминаний из мозга человека после его ухода из жизни. Однако этот процесс будет очень сложным технически и далеким от совершенства.
Наука и образование
31 декабря 2024 г. 04:48
Ученые заявили о возможности извлечь воспоминания из мозга покойных

Американские нейробиологи из Университета Южной Калифорнии заявили о возможности извлечения воспоминаний из мозга человека после его ухода из жизни. Однако этот процесс будет очень сложным технически и далеким от совершенства.

Как передает Report, об этом сообщает портал Live Science.

С доступными на сегодня технологии выемка воспоминаний может происходить следующим образом: сначала нужно определить набор нейронов, кодирующих отдельный фрагмент памяти. Затем необходимо понять, как эти клетки связаны и активировать их, создав нейронную сеть.

Группы нейронов, связанные с одним воспоминанием, оставляют в мозге физический след, называемый энграммой.

Нейробиологи обнаружили энграммы в гиппокампе мозга мышей. Открытые воспоминания содержали информацию об опыте, вызывающем страх.

По словам исследователей, при наличии полной модели человеческого мозга теоретически можно определить местоположение нужных воспоминаний. Однако такой модели пока не создано.

Кроме того, человеческие воспоминания имеют сложную структуру, особенно если речь идет о долговременной памяти. Эти фрагменты могут быть рассредоточены по всему мозгу.

Нейроны в энграмме связаны через синапсы, пространства между нервными клетками, по которым идут электрохимические сигналы.

Когда срабатывает воспоминание, оно запускает цепочку активаций синапсов между этими группами. Но недавние открытия свидетельствуют, что воспоминания со временем перемещаются в разные области мозга.

"Вы получаете каскад нейронов, кодирующих разные моменты, каждый из которых связан через энграмму", - объяснил нейробиолог Дон Арнольд.

Из-за этого свойства нельзя просто вырезать энграмму из мозга, поскольку сама она лишь объединяет разрозненные части одного и того же воспоминания.

Поэтому представляется, что в обозримом будущем извлечение воспоминаний покойных людей будет возможно лишь в виде набора фрагментов, который окажется сложно или даже невозможно превратить в целостное впечатление о событии.

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