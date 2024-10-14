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Ученые заявили о возможности добычи энергии из сверхглубоких пород

Ученые заявили о возможности добычи энергии из сверхглубоких пород Подключение к сверхгорячим глубинным породам Земли может дать человечеству источник почти безграничной возобновляемой энергии, способный заменить значительное количество ископаемого топлива.
Наука и образование
14 октября 2024 г. 03:16
Ученые заявили о возможности добычи энергии из сверхглубоких пород

Подключение к сверхгорячим глубинным породам Земли может дать человечеству источник почти безграничной возобновляемой энергии, способный заменить значительное количество ископаемого топлива.

Как передает Report, к такому выводу пришли швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты выяснили, что такие породы могут образовывать трещины, которые соединяются и делают такие пласты более проницаемыми.

Эти трещины важны, поскольку проходящая сквозь них вода переходит в сверхкритическую фазу — состояние, сочетающее свойства газа и жидкости. Сверхкритическая вода может быстрее и легче проникать в такие разломы, перенося в пять-десять раз больше энергии по сравнению с современными геотермальными скважинами.

Команда провела моделирование. Его результаты показали, что в перспективе люди смогут использовать сети трещин в земной коре для добычи сверхкритической энергии в объемах, на порядок превышающих возможности существующих геотермальных источников.

Прогнозируется, что одна такая скважина сможет работать до двух десятилетий.

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