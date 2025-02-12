О нас

Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли деформировалось и замедлилось

Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли деформировалось и замедлилось Ученые из США и Китая пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли изменило форму и замедлилось.
Наука и образование
12 февраля 2025 г. 04:57
Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли деформировалось и замедлилось

Ученые из США и Китая пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли изменило форму и замедлилось.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

До сих пор считалось, что твердое ядро Земли находится на глубине более пяти тысяч километров и окружено жидким внешним ядром, состоящим из плавящегося железа и никеля. Результаты нового исследования показывают, что это может не совсем соответствовать действительности: скорее всего, внутреннее ядро тоже состоит из жидкого металла.

Ученые пришли к такому выводу после изучения записей сейсмической активности в районе Южных Сандвичевых островов. С 1991 до 2023 года там произошло более 120 землетрясений, сопровождающихся странными сейсмическими волнами. По мнению специалистов, это отражает события, которые разворачивались в тысячах километрах под землей.

В исследовании делается вывод, что с начала 1990-х вращение внутреннего ядра стало замедляться. Одновременно ядро начало деформироваться. Высота некоторых "вмятин", которые тогда образовались, могла превышать 100 метров, пишет BBC News.

Процесс замедления завершился к 2010 году. Это может привести к тому, что продолжительность суток незначительно изменится.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Постпред при ООН: Женщины в Азербайджане достигли заметных успехов в науке
Постпред при ООН: Женщины в Азербайджане достигли заметных успехов в науке
11 февраля 2025 г. 23:11
В Азербайджане состоится экзамен для водителей
В Азербайджане состоится экзамен для водителей
11 февраля 2025 г. 16:44
Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен Году Конституции и суверенитета
Первый день занятий в учебных заведениях Азербайджана будет посвящен "Году Конституции и суверенитета"
11 февраля 2025 г. 16:32
Играр Назаров: Внедрение проекта STEAM на освобожденных территориях Азербайджана продолжится
Играр Назаров: Внедрение проекта STEAM на освобожденных территориях Азербайджана продолжится
11 февраля 2025 г. 11:01
Ученые выяснили, как именно мозг принимает решения
Ученые выяснили, как именно мозг принимает решения
11 февраля 2025 г. 01:25
В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения
ФотоВ Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения
10 февраля 2025 г. 17:30
В рамках конкурса Yüksəliş стартовала менторская программа для студентов
ФотоВ рамках конкурса Yüksəliş стартовала менторская программа для студентов
10 февраля 2025 г. 15:26
Эмин Амруллаев: Важно справедливое распределение инвестиций в образование
Эмин Амруллаев: Важно справедливое распределение инвестиций в образование
10 февраля 2025 г. 12:38
За два года 5300 школьных учителей были уволены из-за провала на экзаменах по сертификации
За два года 5300 школьных учителей были уволены из-за провала на экзаменах по сертификации
10 февраля 2025 г. 12:28
Министр: Повышение уровня образования женщин важно
Министр: Повышение уровня образования женщин важно
10 февраля 2025 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi