Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли деформировалось и замедлилось

Ученые из США и Китая пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли изменило форму и замедлилось.
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До сих пор считалось, что твердое ядро Земли находится на глубине более пяти тысяч километров и окружено жидким внешним ядром, состоящим из плавящегося железа и никеля. Результаты нового исследования показывают, что это может не совсем соответствовать действительности: скорее всего, внутреннее ядро тоже состоит из жидкого металла.
Ученые пришли к такому выводу после изучения записей сейсмической активности в районе Южных Сандвичевых островов. С 1991 до 2023 года там произошло более 120 землетрясений, сопровождающихся странными сейсмическими волнами. По мнению специалистов, это отражает события, которые разворачивались в тысячах километрах под землей.
В исследовании делается вывод, что с начала 1990-х вращение внутреннего ядра стало замедляться. Одновременно ядро начало деформироваться. Высота некоторых "вмятин", которые тогда образовались, могла превышать 100 метров, пишет BBC News.
Процесс замедления завершился к 2010 году. Это может привести к тому, что продолжительность суток незначительно изменится.