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Ученые заставили клетки рака атаковать самих себя

Ученые заставили клетки рака атаковать самих себя Шведские ученые из Лундского университета нашли способ лишить раковые опухоли защитного барьера, не дающего иммунной системе организма уничтожать онкологические новообразования.
Наука и образование
17 сентября 2024 г. 04:39
Ученые заставили клетки рака атаковать самих себя

Шведские ученые из Лундского университета нашли способ лишить раковые опухоли защитного барьера, не дающего иммунной системе организма уничтожать онкологические новообразования.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science.

Новый подход включает перепрограммирование раковых клеток в иммунные клетки cDC1, которые разрушают щит вокруг опухоли и позволяют Т-клеткам иммунитета устранить пораженные ткани.

Исследователи определили три фактора транскрипции, которые можно использовать для преобразования других типов клеток в клетки cDC1, а затем вставили генетические последовательности из этих клеток в вирус для транспортировки перепрограммированных клеток к опухолевому барьеру.

Команда протестировала свои перепрограммированные клетки, введя их в опухолевые ткани в чашке Петри.

Ученые повторили эксперименты на мышах, но во втором испытании также давали грызунам иммунотерапевтические препараты, которые вообще не позволяли опухолевым клеткам распространяться.

Специалисты также обнаружили, что лечение увеличивало количество Т-клеток, что защищало мышей от будущего внедрения опухолевых клеток.

Чтобы выяснить, может ли их подход работать на людях, исследовательская группа проверила его на клетках человека в лаборатории и обнаружила, что метод работает так же хорошо.

Ученые надеются, что их подход позволит совершить прорыв в лечении рака.

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