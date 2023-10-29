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NASA запустит зондирующую ракету для изучения взрыва сверхновой

NASA запустит зондирующую ракету для изучения взрыва сверхновой Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит специальную ракету в рамках миссии INFUSE для изучения взрыва сверхновой, случившегося около 20 тыс. лет назад в созвездии Лебедя.
Наука и образование
29 октября 2023 г. 02:09
NASA запустит зондирующую ракету для изучения взрыва сверхновой

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит специальную ракету в рамках миссии INFUSE для изучения взрыва сверхновой, случившегося около 20 тыс. лет назад в созвездии Лебедя.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт космического агентства.

Согласно астрономическим данным, 20 тыс. лет назад в 2,6 тыс. световых лет от Земли произошел взрыв звезды в 20 раз массивнее нашего Солнца. Образовавшееся в результате звездное вещество все еще летит сквозь космос со скоростью 1,5 млн километров в час.

Остаток звездного взрыва, известный как Петля Лебедя, остается довольно редкой находкой, поскольку позволяет наблюдать длящийся взрыв сверхновой. Он в режиме реального времени показывает, как тяжелые элементы из ядра светила возвращаются во Вселенную.

"Сверхновые, подобные той, которая создала Петлю Лебедя, оказывают огромное влияние на формирование галактик", - заявил главный представитель миссии INFUSE Брайан Флеминг.

Чтобы лучше понять происходящее в Петле Лебедя, NASA 29 октября отправит в суборбитальное пространство небольшую зондирующую ракету с техникой, позволяющей вести наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне. Аппарат поднимется на 240 километров над Землей. Астрономы считают, что эти данные подскажут, где в ударной волне находятся конкретные элементы, что в итоге поможет им лучше понять жизненные циклы звезд и галактик.

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