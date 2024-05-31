Ученые зафиксировали новую сильную вспышку на Солнце

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М произошла сегодня днем.

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М произошла сегодня днем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Институте прикладной геофизики РФ.

31 мая в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Ранее на планете началось возмущение магнитного поля после выброса корональной массы на Солнце 29 мая. Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли пока не поднялась до уровня G1 (слабый).

По прогнозам ученых ИПГ, 31 мая - 1 июня на Земле ожидается магнитная буря, мощность которой способна подняться до уровня G3 (сильный), по шкале из пяти показателей, где G1 - слабый, а G5 - экстремальный.

Вспышка на Солнце класса Х1.4/2B 29 мая, сопровождавшаяся выбросом корональной массы в сторону Земли, может вызвать возмущение геомагнитного поля от умеренного до сильного.