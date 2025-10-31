Ученые зафиксировали изменение цвета межзвездного объекта 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который гарвардский астрофизик Ави Леб считает возможным инопланетным аппаратом, внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле.

Как передает Report, об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном на платформе ArXiv.org.

По данным астрономов Цичэна Чжана и Карла Бэттамса на 28 октября, объект при подходе к Солнцу сместил излучение из красной части спектра в синюю и стал ярче в несколько раз.

Леб в своей статье отметил, что подобное изменение цвета и интенсивности невозможно объяснить для обычной кометы. Температура объекта может превышать температуру Солнца.

Ученый добавил, что внезапное повышение температуры может быть связано с работой двигательной установки, что делает 3I/ATLAS уникальным среди известных космических тел. По его словам, объект проявляет негравитационное ускорение и движется по аномальной траектории, проходя близ Юпитера, Венеры и Марса. Эти факторы, по мнению Леба, позволяют предположить его искусственное происхождение.