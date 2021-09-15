Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа от COVID-19

Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй

Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Известно, что многие вакцины, такие, например, как противотуберкулезная вакцина БЦЖ, могут в долгосрочной перспективе усиливать врожденный иммунный ответ против других патогенов. Это явление известно как тренированный иммунитет.

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19.

Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.

Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.

Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.