Ученые выяснили, как появилась во Вселенной вода

Астрономы установили, что первые звезды, появившиеся спустя миллионы лет после Большого взрыва, сыграли ключевую роль в обогащении Вселенной водой. Эти результаты меняют представления ученых о распространении воды в ранней Вселенной.

Астрономы установили, что первые звезды, появившиеся спустя миллионы лет после Большого взрыва, сыграли ключевую роль в обогащении Вселенной водой. Эти результаты меняют представления ученых о распространении воды в ранней Вселенной.

Как передает Report , об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Молекулы воды состоят из водорода и кислорода. Водород возник в результате процессов, начавшихся сразу после Большого взрыва, а кислород начал образовываться позже в недрах массивных звезд. По мере гибели звезд эти элементы выбрасывались в космос, способствуя формированию воды.

До недавнего времени считалось, что вода стала широко распространенной значительно позже, с образованием звезд второго поколения. Однако новое исследование показало, что первые звезды уже оставили значительный "водный след" во Вселенной.

Такие звезды были гигантскими объектами, состоящими исключительно из водорода и гелия. Ученые смоделировали их эволюцию и взрывы, показав, что при гибели таких звезд выделялось огромное количество кислорода. Эти большие звезды, превышающие массу Солнца в 200 раз, завершали жизнь как ярчайшие сверхновые, обогащая окружающую среду кислородом и другими элементами. Молекулярные облака, образовавшиеся из этих остатков, содержали в 10–30 раз больше воды, чем аналогичные облака в Млечном Пути.

По оценкам исследователей, уже через 100–200 миллионов лет после Большого взрыва молекулярные облака содержали достаточно воды и других элементов для возможного зарождения жизни. Однако остается неясным, могла ли жизнь действительно появиться в столь ранний период. Также, по мнению ученых, стоит учитывать, что вода в ранней Вселенной могла разрушаться под воздействием процессов ионизации.