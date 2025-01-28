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Ученые выяснили, как появилась во Вселенной вода

Ученые выяснили, как появилась во Вселенной вода Астрономы установили, что первые звезды, появившиеся спустя миллионы лет после Большого взрыва, сыграли ключевую роль в обогащении Вселенной водой. Эти результаты меняют представления ученых о распространении воды в ранней Вселенной.
Наука и образование
28 января 2025 г. 06:41
Ученые выяснили, как появилась во Вселенной вода

Астрономы установили, что первые звезды, появившиеся спустя миллионы лет после Большого взрыва, сыграли ключевую роль в обогащении Вселенной водой. Эти результаты меняют представления ученых о распространении воды в ранней Вселенной.

Как передает Report, об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Молекулы воды состоят из водорода и кислорода. Водород возник в результате процессов, начавшихся сразу после Большого взрыва, а кислород начал образовываться позже в недрах массивных звезд. По мере гибели звезд эти элементы выбрасывались в космос, способствуя формированию воды.

До недавнего времени считалось, что вода стала широко распространенной значительно позже, с образованием звезд второго поколения. Однако новое исследование показало, что первые звезды уже оставили значительный "водный след" во Вселенной.

Такие звезды были гигантскими объектами, состоящими исключительно из водорода и гелия. Ученые смоделировали их эволюцию и взрывы, показав, что при гибели таких звезд выделялось огромное количество кислорода. Эти большие звезды, превышающие массу Солнца в 200 раз, завершали жизнь как ярчайшие сверхновые, обогащая окружающую среду кислородом и другими элементами. Молекулярные облака, образовавшиеся из этих остатков, содержали в 10–30 раз больше воды, чем аналогичные облака в Млечном Пути.

По оценкам исследователей, уже через 100–200 миллионов лет после Большого взрыва молекулярные облака содержали достаточно воды и других элементов для возможного зарождения жизни. Однако остается неясным, могла ли жизнь действительно появиться в столь ранний период. Также, по мнению ученых, стоит учитывать, что вода в ранней Вселенной могла разрушаться под воздействием процессов ионизации.

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