Ученые выяснили, как эпилепсия разрушает здоровье мозга

Ученые из больницы при Университете Циндао (Китай) установили, что эпилепсия повышает риск развития неврологических заболеваний и психических расстройств, негативно воздействуя на функцию мозга.

Ученые из больницы при Университете Циндао (Китай) установили, что эпилепсия повышает риск развития неврологических заболеваний и психических расстройств, негативно воздействуя на функцию мозга.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine (JTM).

Исследование базировалось на данных 426 527 участников, предоставленных Британским биобанком — крупным хранилищем биологических образцов. Также в научную работу была включена информация о 3251 добровольце с ранее диагностированной эпилепсией.

Результаты показали, что эпилепсия оказывает негативное воздействие на когнитивные и двигательные функции, а также значительно повышает риск психических расстройств, таких как депрессия. Продольный анализ на основе 17-летнего наблюдения за испытуемыми также помог установить, что люди с эпилепсией подвержены развитию различных неврологических заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

Исследователи выявили ключевые области мозга, связанные с эпилепсией, включая паллидум, гиппокамп и прецентральные области. Также были обнаружены опосредующие эффекты некоторых периферических маркеров и белков, таких как ГГТ, ЛПВП, ACE2 и GDF15. Эти данные свидетельствуют о возможной роли функций печени и липидного обмена в развитии расстройств мозга у пациентов с эпилепсией.

Результаты исследования помогут углубить понимание механизмов, лежащих в основе эпилепсии, а также ее влияния на мозг и организм в целом. Новая информация также может способствовать разработке более эффективных методов диагностики и лечения.