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Ученые: Коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров

Ученые: Коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров Ученые в Германии изучили причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что передача коронавируса на предприятии происходила на расстоянии более восьми метров
Наука и образование
24 июля 2020 г. 16:39
Ученые: Коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров

Ученые в Германии изучили причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что передача коронавируса на предприятии происходила на расстоянии более восьми метров. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Речь идет о вспышке коронавируса на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло, где, по сообщениям местных СМИ, заразились более 1,5 тысяч работников. Как сообщил накануне министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман, всего было выявлено более двух тысяч случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате.

По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI), результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

"Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке COVID-19 can travel 8 metres at meat plants: Study
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