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Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати

Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати Американские ученые из медицинского центра Вайл Корнелл в Нью-Йорке с помощью 3D-принтера создали точную копию уха человека, которую можно использовать для последующей пересадки.
Наука и образование
30 марта 2024 г. 08:47
Ученые вырастили точный трансплантат уха с помощью 3D-печати

Американские ученые из медицинского центра Вайл Корнелл в Нью-Йорке с помощью 3D-принтера создали точную копию уха человека, которую можно использовать для последующей пересадки.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Acta Biomaterialia (ActBiomat).

Современные операции по реконструкции ушных раковин требуют большого мастерства пластических хирургов. Кроме того, воссозданные с помощью хрящей уши не обладают гибкостью естественных частей тела.

Команда использовала стерилизованный хрящ животного происхождения, обработанный для удаления всего, что могло вызвать иммунное отторжение. Материал загрузили в пластиковые каркасы в форме ушей, которые были созданы на 3D-принтере на основе анатомических данных человека.

В течение следующих шести месяцев структура превратилась в содержащую хрящ ткань, которая точно повторяла анатомические особенности уха. Последующие испытания подтвердили, что копия обладала гибкостью и эластичностью ушного хряща человека, однако уступала ему в прочности, поэтому могла порваться.

Ученые намерены решить эту проблему с помощью хондроцитов, взятых из другого уха пациента. Эти клетки будут производить эластичные белки, делая искусственный хрящ прочнее.

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