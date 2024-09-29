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Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Ученые выдвинули новую теорию появления Луны Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выдвинули новую гипотезу происхождения Луны, опровергающую основную теорию возникновения естественного спутника нашей планеты.
Наука и образование
29 сентября 2024 г. 08:06
Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выдвинули новую гипотезу происхождения Луны, опровергающую основную теорию возникновения естественного спутника нашей планеты.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Согласно ведущему предположению, Луна образовалась из обломков после столкновения Земли с другой планетой на заре своего существования.

Исследователи утверждают, что в альтернативной теории захвата с обменом двоичными объектами гравитация Земли разделила эти тела, захватив один из объектов — Луну — и сделав ее спутником.

По словам ученых, в пользу их теории свидетельствует расположение спутника относительно планеты. Если бы Луна сформировалась из обломков, она должна была бы вращаться над земным экватором. Но Луна движется по другой плоскости.

Специалисты считают, что Земля могла бы захватить спутник даже большего размера, чем Луна, — объект размером с Меркурий или даже Марс, но полученная орбита могла оказаться нестабильной.

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