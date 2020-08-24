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Ученые впервые вырастили живое микросердце

Ученые впервые вырастили живое микросердце Специалисты Мичиганского университета впервые вырастили из стволовых клеток живое микросердце полностью идентичное человеческому
Наука и образование
24 августа 2020 г. 15:07
Ученые впервые вырастили живое микросердце
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Специалисты Мичиганского университета впервые вырастили из стволовых клеток живое микросердце полностью идентичное человеческому, передает Report.

Для опыта исследователи воспользовались индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками взрослого добровольца. Главной сложностью проекта был перезапуск данных клеток и их откат к стволовому состоянию. Требовалось, чтобы в нужный момент развития стволовые клетки выбрали именно те виды ткани, из которых состоит человеческое сердце.

Ученым удалось перенастроить клетки таким образом, чтобы они вернулись к состоянию стволовых и перезапустили стадии эмбрионального развития органа в лабораторных условиях.

Через неделю наблюдений ученые заметили, что клетки выбрали стать эндотелиальной и соединительной тканью, как и планировалось, а сердце начало биться. Приблизительно через две недели ткани образовали функциональный микроорган.

Данная модель поможет ученым понять, как и на какой стадии образуется врожденный порок сердца, которым страдает более 1% населения Земли. Впрочем, потенциал для изучения сердечно-сосудистых заболеваний у нового открытия просто поразительный.

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Версия на английском языке ВидеоScientists grow first functioning mini human heart

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