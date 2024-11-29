Ученые впервые смогли задокументировать атаку косаток на китовых акул

Ученые смогли задокументировать атаку косаток на 18-метровых китовых акул — морские хищники совершают нападения друг на друга, и это первый случай, задокументированный учеными.

Ученые смогли задокументировать атаку косаток на 18-метровых китовых акул — морские хищники совершают нападения друг на друга, и это первый случай, задокументированный учеными.

Как передает Report , об этом сообщает издание The Independent .

Китовые акулы, обычно достигающие длины 18-20 метров, являются одними из самых крупных рыб в мировом океане - и косатки иногда охотятся на этих акул, но крайне редко эти нападения происходят на глазах людей.

Уникальные кадры охоты косаток на акул были сняты на юге Калифорнийского залива. Всего было заснято четыре нападения - в трех из них на акул нападала косатка-самец по кличке Монтесума. Последнюю атаку устроили самки, которых видели в компании Монтесумы.