Ученые впервые пересадили свиные легкие в человеческое тело

Китайские ученые впервые сумели пересадить свиные легкие в тело человека.

Как передает Report, это следует из исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine.

"Генетически модифицированные свиные легкие не трансплантировались людям. Мы сообщаем о случае ксенотрансплантации, в котором легкое от свиньи с шестью отредактированными генами было трансплантировано 39-летнему мужчине-реципиенту", — говорится в публикации.

Уточняется, что до пересадки легкого у мужчины перестал функционировать мозг после кровоизлияния.

Отмечается, что ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, сверхострого отторжения органа или инфекции зафиксировано не было.