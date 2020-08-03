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Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско.
Наука и образование
3 августа 2020 г. 04:50
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.

При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.

Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.

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