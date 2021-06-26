Ученые установили время первой вспышки заражения коронавирусом

Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19

Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", к таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.

Согласно полученным данным, свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешнего Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.

Команда экспертов изучила геномы более 2 500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.

Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. "За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", – пишет журнал.

Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

"Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, – и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19", – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.