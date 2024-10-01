Ученые установили, что высота Эвереста продолжает увеличиваться

Группа ученых из Китайского университета геонаук в Ухане раскрыли причину рекордной высоты Эвереста - высочайшей вершины Земли.

Группа ученых из Китайского университета геонаук в Ухане установили, что гора Эверест продолжает расти и по сей день.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, выделяется на фоне других гималайских пиков, достигая 8 849 метров над уровнем моря, что на 250 метров выше окружающих гор. По спутниковым данным, высота Эвереста увеличивается на несколько миллиметров в год, и это быстрее, чем ожидаемая скорость подъема тектонических плит.

В новом исследовании команда выяснила, что необычайные параметры Эвереста обусловлены активностью реки Арун - крупнейшей реки Непала.

Как показало моделирование, около 89 тыс. лет назад Арун начал забирать больше воды из реки Коси. Увеличение мощности потока Аруна сформировало большое горное ущелье.

Вымывание больших кусков породы привело к тому, что участок земной коры с Эверестом начал подниматься. Ученые полагают, что за счет Аруна Эверест вырос приблизительно на 15-50 метров.

Учитывая, что толщина земной коры составляет от 10 до 30 км, исследователи подсчитали, что явление приведет к увеличению скорости подъема поверхности Джомолунгмы до 0,53 мм в год.