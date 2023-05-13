Ученые установили, что кольца Сатурна возникли около 400 млн. лет назад

Европейские и американские планетологи обнаружили в научных данных, собранных зондом "Кассини" перед его гибелью, первые свидетельства того, что кольца Сатурна возникли относительно недавно, не более чем 400 млн. лет назад.

Европейские и американские планетологи обнаружили в научных данных, собранных зондом "Кассини" перед его гибелью, первые свидетельства того, что кольца Сатурна возникли относительно недавно, не более чем 400 млн. лет назад.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба университета штата Колорадо (UCB).

Это объясняет необычно высокую белизну частиц льда внутри сатурнианских колец.

"Исследователи использовали данные по свойствам частиц пыли, собранные прибором CDA за 13 лет работы зонда "Кассини" на орбите Сатурна, для вычисления возраста колец данного газового гиганта. Анализ этих сведений указал на то, что пыль из межпланетной среды осаждалась на поверхности колец не более 400 млн. лет, что делает кольца очень молодыми по сравнению с Сатурном и другими планетами, чей возраст составляет почти 4,5 млрд. лет", - говорится в сообщении.

Кольца Сатурна были открыты в 1610 году основоположником астрономии Галилео Галилеем, который посчитал их тремя крупными спутниками планеты-гиганта.

Только через несколько десятилетий нидерландский астроном Христиан Гюйгенс обнаружил, что эти три "луны" Галилея на самом деле являются кольцами.

Впоследствии астрономы выяснили, что кольца Сатурна состоят из мельчайших частичек пыли и льда.