О нас

Ученые: Таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов

Ученые: Таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов Группа американских ученых из Университета Брауна и Лихайского университета пришли к выводу, что таяние ледников Антарктиды способно спровоцировать более частые и обширные извержения вулканов.
Наука и образование
8 января 2025 г. 06:28
Ученые: Таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов

Группа американских ученых из Университета Брауна и Лихайского университета пришли к выводу, что таяние ледников Антарктиды способно спровоцировать более частые и обширные извержения вулканов.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems (GGG).

Под огромным ледяным щитом Антарктиды скрыто около 100 вулканов, многие из которых сгруппированы вдоль ее западного побережья. Большинство из их находятся на глубине нескольких километров под слоем льда.

В новом исследовании специалисты провели 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря льда влияет на погребенные огненные горы.

Согласно расчетам, разгрузка ледяных щитов снижает давление на магматические очаги под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться. Это расширение увеличивает давление расплавленных пород на стенки очага.

Некоторые магматические очаги также насыщены летучими газами, которые обычно растворяются в магме. По мере охлаждения магмы и снижения давления горных пород эти газы вырываются из раствора, увеличивая давление в магматическом очаге.

Извержения подледниковых вулканов могут быть не видны на поверхности, но они могут иметь последствия для ледяного покрова. Тепло от этих извержений способно усилить таяние льда глубоко под поверхностью и ослабить лежащий выше покров, что может создать обратную связь межу понижением поверхностного давления и новыми извержениями.

Специалисты подчеркнули, что открытый ими процесс идет медленно и занимает сотни лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi