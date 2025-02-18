Ученые спрогнозировали остановку вращения ядра Земли через 15 лет

Ученые заявили о возможной остановке вращения внутреннего ядра Земли через 15 лет.

Ученые заявили о возможной остановке вращения внутреннего ядра Земли через 15 лет.

Как передает Report , статья опубликована на сайте научного журнала Nature.

Специалисты напомнили, что ядро планеты играет важную роль в формировании его магнитного поля.

В материале говорится, что в центре Земли находится раскаленное ядро с радиусом около 1 200–1 300 километров. Оно состоит из никеля и железа, окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров и заканчивающейся на уровне около 2,9 тысячи километров под поверхностью.

Как отметили ученые, внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х. При этом в 2009–2010 годах его вращение полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности.

Специалисты связали изменение направления вращения ядра с его ролью в образовании магнитного поля через процесс, известный как геодинамо. В статье сказано, что к 2040 году внутреннее ядро остановится. Далее, по всей вероятности, оно снова начнет вращение в том же направлении, что и сама Земля.