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Ученые создали пластырь из серебра для лечения меланомы

Ученые создали пластырь из серебра для лечения меланомы Болгарские ученые из Медицинского университета предложили новый подход к лечению меланомы — самого агрессивного вида рака кожи, который быстро прогрессирует и часто приводит к летальному исходу. Передовая терапия полагается на использование наночастиц сер
Наука и образование
2 февраля 2025 г. 03:21
Ученые создали пластырь из серебра для лечения меланомы

Болгарские ученые из Медицинского университета предложили новый подход к лечению меланомы — самого агрессивного вида рака кожи, который быстро прогрессирует и часто приводит к летальному исходу. Передовая терапия полагается на использование наночастиц серебра (AgNP) и антимикробного агента хлоргексидина.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Pharmacia.

Наночастицы серебра известны как многофункциональный инструмент в наномедицине благодаря их антимикробным и противоопухолевым свойствам. Их эффективность зависит от формы и заряда: сферические и отрицательно заряженные частицы менее токсичны, но и не так эффективны в борьбе с раком.

Чтобы усилить их противоопухолевую активность, ученые разработали метод синтеза AgNP с использованием листьев зеленого чая (Camellia sinensis) в качестве естественного восстановителя.

Для повышения эффективности частицы были дополнительно соединены с хлоргексидином (Cx+) — антимикробным агентом широкого спектра действия.

Полученные комплексы AgNP-Cx+ показали впечатляющие результаты: их антимеланомная активность оказалась в 18 раз выше, а селективность к опухолевым клеткам — в три раза лучше по сравнению с обычными наночастицами серебра.

Одним из ключевых достижений исследования стало создание прототипа липкого пластыря, который может доставлять комплекс AgNP-Cx+ непосредственно к пораженным участкам кожи.

Пластырь изготовлен из биосовместимых полимеров — гидроксипропилметилцеллюлозы и Eudragit RS, которые сохраняют противоопухолевые свойства активного вещества и усиливают его эффективность.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər melanomanın müalicəsi üçün gümüş plastr yaradıblar

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