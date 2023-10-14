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Ученые создали новый биопрепарат для иммунотерапии рака

Ученые создали новый биопрепарат для иммунотерапии рака Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали биопрепарат PEG-MTAP, восстанавливающий способность иммунной системы противодействовать раку.
Наука и образование
14 октября 2023 г. 20:45
Ученые создали новый биопрепарат для иммунотерапии рака

Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали биопрепарат PEG-MTAP, восстанавливающий способность иммунной системы противодействовать раку.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Cancer Cell.

Многие виды рака удаляют участок ДНК под названием 9p21. Такое наблюдается при меланоме, мезотелиоме, при некоторых разновидностях онкологических поражений головного мозга и раке мочевого пузыря.

Удаление (делеция) 9p21 обычно понижает шансы пациентов на выздоровление и обеспечивает болезни устойчивость к иммунотерапии, поскольку раковые клетки вырабатывают токсичное соединение под названием МТА, нарушающее функционирование иммунных клеток.

При делеции 9p21 исчезают ключевые гены, отвечающие за здоровое развитие здоровых клеток и выработку ферментов, расщепляющих токсин МТА. Эта особенность позволяет раку отключить иммунитет пациента, одновременно провоцируя бесконтрольное деление клеток.

Специалисты синтезировали фермент для расщепления МТА и добавили в него гибкие полимеры, чтобы состав не выводился из организма в течение нескольких часов.

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