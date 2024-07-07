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Ученые создали мембрану из графена для захвата парниковых газов

Ученые создали мембрану из графена для захвата парниковых газов Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии разработали графеновые мембраны для улавливания углекислого газа (CO2). Они могут использовать на электростанциях и промышленных предприятиях для сокращения парниковых выбросов.
Наука и образование
7 июля 2024 г. 05:27
Ученые создали мембрану из графена для захвата парниковых газов

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии разработали графеновые мембраны для улавливания углекислого газа (CO2). Они могут использовать на электростанциях и промышленных предприятиях для сокращения парниковых выбросов.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Energy (NatEnergy).

Улавливание углерода подразумевает отделение CO2 от выбросов смешанного газа. Один из возможных подходов предполагает использование специальных фильтрующих мембран, которые служат селективными «барьерами», пропуская CO2 сквозь себя и поглощая его.

До сих пор разработка высокопроизводительных и недорогих фильтров, которые могут улавливать CO2, оставалась сложной задачей.

Исследователи представили новые графеновые мембраны, которые могут обеспечить высокопроизводительный захват углерода. Эти барьеры включают пиридиновый азот на краях пор, что облегчает связывание CO2.

Предложенный ими метод заключается в воздействии аммиака на окисленный слой графена толщиной в один атом при комнатной температуре. Было обнаружено, что этот процесс включает пиридиновый азот на краях пор мембраны, что усиливает связывание углекислого газа.

Графеновые мембраны, разработанные командой могут открыть новые возможности для крупномасштабного внедрения методов улавливания углерода. В настоящее время исследователи работают над масштабированием мембран и упрощением их изготовления.

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