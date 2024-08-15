Ученые создали имплант для спасения от передозировки опиоидами

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали новые метод спасения жизни человека при передозировке опиоидами.

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали новые метод спасения жизни человека при передозировке опиоидами.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Device .

Команда создала имплантируемый датчик размером с пластинку жевательной резинки. Устройство вживляется под кожу и отслеживает частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и другие жизненно важные показатели. Когда прибор обнаруживает признаки передозировки, он выпускает в организм порцию препарата налоксона.

Налоксон служит антагонистом опиоидов. Он может связываться с опиоидными рецепторами и блокировать действие таких опиоидов, включая героин и фентанил. Лекарство обычно вводится инъекцией или в виде назального спрея, восстанавливая нормальное дыхание всего за несколько минут после применения.

Исследование показало, что фентанил сначала приводит к снижению частоты сердечных сокращений, а затем быстрому замедлению дыхания. Измеряя, как менялись эти сигналы, ученые смогли рассчитать момент для введения налоксона.

В ходе испытаний на животных имплант сумел устранить последствия передозировки в 96% случаев.

Команда рассчитывает провести проверку работы устройства на людях в ближайшие пять лет.