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Ученые создали дешевый метод разрушения токсичных химикатов

Ученые создали дешевый метод разрушения токсичных химикатов Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали новый метод расщепления некоторых видов пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) без использования большого количества энергии.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 04:49
Ученые создали дешевый метод разрушения токсичных химикатов

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали новый метод расщепления некоторых видов пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) без использования большого количества энергии.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Small Science (SmallSci).

ПФАС, также известные как "вечные химикаты", широко используются в таких продуктах, как антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда, благодаря своим влаго - и жироотталкивающим свойствам. Их химическая стойкость привела к масштабному загрязнению окружающей среды и серьезным проблемам со здоровьем, включая рак и расстройства иммунной системы.

В новом исследовании команда сосредоточилась на подгруппе ПФАС, называемых перфтороктановыми сульфонатами, или ПФОС. Из-за своей токсичности ПФОС теперь строго ограничены или даже запрещены по всему миру.

Чтобы разбить молекулы ПФОС и таким образом разложить их в воде, исследователи впервые применили наночастицы из пьезоматерилов. Под действием ультразвука они становятся электрически заряженным и действуют как катализатор.

Электрический заряд частиц запускает цепочку реакций, которые разбивают соединения ПФОС на составляющие. Масс-спектрометрия показала, что их метод смог разложить 90,5% молекул ПФОС.

Ученые отметили, что их метод намного экономичнее существующих способов, требующих температуры более 1000°C.

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