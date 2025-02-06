Ученые совершили прорыв в изучении редчайших животных Австралии

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука добились прорыва в изучении древесных кенгуру Беннетта - одних из наиболее редких и загадочных сумчатых континента.

Австралийские ученые из Университета Джеймса Кука добились прорыва в изучении древесных кенгуру Беннетта - одних из наиболее редких и загадочных сумчатых континента.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Australian Mammalogy (AustMammal).

Древесные кенгуру Беннетта обитают среди верхушек деревьев тропических лесов и редко спускаются на землю, что делает их изучение крайне сложным. Из 14 видов древесных кенгуру 12 находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и изменения климата. Традиционные методы наблюдения, такие как наземные обследования, часто оказываются неэффективными.

Команда использовала дроны с тепловыми камерами для воздушного сканирования леса. Это позволило исследователям находить кенгуру, даже если они скрыты листвой. В ходе эксперимента ученые обнаружили шесть особей менее чем за час полета — результат, недостижимый при использовании традиционных методов.

Ученые выяснили, что в дикой природе кенгуру Беннетта активно питаются лианами и листьями, включая лозы видов Decalobanthus peltatus и Tetracera daemeliana.

По словам исследователей, использование дронов с тепловизорами может стать мощным инструментом для мониторинга и защиты популяций других редких видов.