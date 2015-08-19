Ученые разработали нанобумагу для очистки питьевой воды

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Разработана технология по бактериальной очистке питьевой воды с помощью нанотехнологичной бумаги. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Американское химическое общество (ASC).

Употребление грязной питьевой воды ежегодно приводит к болезням у миллионов людей, в первую очередь у детей. Для решения проблемы водоочистки сотрудник Carnegie Mellon University Тереза Данкович разработала так называемую "питьевую книгу" (The Drinkable Book), каждая страница которой содержит антибактериальные металлические наночастицы.

Испытания антибактериальная бумага прошла не только в лабораторных условиях, но и на улице, успешно очищая воду из обычных канализационных стоков. С помощью каждой страницы книги можно очищать до 100 л питьевой воды.

Данкович считает, что ее разработка будет востребована прежде всего в развивающихся странах Африки и Азии.