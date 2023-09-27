О нас

Ученые разработали "крылатые" орбитальные спутники

Ученые разработали "крылатые" орбитальные спутники Испанские ученые из института аэрокосмических технологий INTA разработали спутник ANSER CubeSat, способный менять свое местоположение на орбите с помощью «крыльев» - специальных панелей, улавливающих слабые воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли
Наука и образование
27 сентября 2023 г. 21:39
Ученые разработали крылатые орбитальные спутники

Испанские ученые из института аэрокосмических технологий INTA разработали спутник ANSER CubeSat, способный менять свое местоположение на орбите с помощью "крыльев" - специальных панелей, улавливающих слабые воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли.

Как передает Report, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Согласно проекту, группировка из трех спутников ANSER CubeSat будет находиться на высоте около 500 км над поверхностью планеты и на расстоянии 10 км друг от друга. На борту устройств нет двигательных установок, однако набор закрылков позволит им регулировать высоту и перемещаться в разные стороны.

Без двигателя срок эксплуатации кластера ANSER будет ограничен двумя или тремя годами, в зависимости от их начальной высоты.

Спутники ANSER CubeSat представляют собой аппараты размером с обувную коробку. Они предназначены для космического наблюдения за озерами и водохранилищами в испанском регионе Иберия с помощью камер и спектрометров. Показания спутников дадут ученым информацию о загрязнении водоемов и появлении токсичных микроорганизмов, включая фитопланктон.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi