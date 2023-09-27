Ученые разработали "крылатые" орбитальные спутники

Испанские ученые из института аэрокосмических технологий INTA разработали спутник ANSER CubeSat, способный менять свое местоположение на орбите с помощью «крыльев» - специальных панелей, улавливающих слабые воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли

Испанские ученые из института аэрокосмических технологий INTA разработали спутник ANSER CubeSat, способный менять свое местоположение на орбите с помощью "крыльев" - специальных панелей, улавливающих слабые воздушные потоки в верхних слоях атмосферы Земли.

Как передает Report, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Согласно проекту, группировка из трех спутников ANSER CubeSat будет находиться на высоте около 500 км над поверхностью планеты и на расстоянии 10 км друг от друга. На борту устройств нет двигательных установок, однако набор закрылков позволит им регулировать высоту и перемещаться в разные стороны.

Без двигателя срок эксплуатации кластера ANSER будет ограничен двумя или тремя годами, в зависимости от их начальной высоты.

Спутники ANSER CubeSat представляют собой аппараты размером с обувную коробку. Они предназначены для космического наблюдения за озерами и водохранилищами в испанском регионе Иберия с помощью камер и спектрометров. Показания спутников дадут ученым информацию о загрязнении водоемов и появлении токсичных микроорганизмов, включая фитопланктон.