Ученые рассказали, сколько раз астероиды сблизятся с Землей до 2050 года

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Крупные астероиды размером до одного километра в диаметре в ближайшие 32 года более 10 раз могут приблизиться к Земле на опасные расстояния.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по прогнозам Центра "Антистихия", до 2050 года прогнозируется 11 сближений с астероидами до расстояний, меньших среднего радиуса лунной орбиты (385 тысяч километров).

Размеры этих объектов находятся в интервале от 7 до 945 метров.

В 2017 году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.