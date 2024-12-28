Ученые рассказали об опасности мусора на орбите Земли

Профессор Аризонского университета Вишну Редди рассказал об опасности космического мусора на орбите Земли.

Профессор Аризонского университета Вишну Редди рассказал об опасности космического мусора на орбите Земли.

Как передает Report , об этом он сообщил в беседе с телеканалом CNN

"Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись", - отметил Редди.

По словам ученого, самую большую опасность представляет космический мусор на расстоянии 35 км от Земли, ведь на этой орбите вращаются телекоммуникационные спутники. При этом никто из ученых не может с определенностью сказать, как избежать синдрома Кесслера - гипотетического процесса, способного привести к полной непригодности околоземного пространства для спутников. При наступлении синдрома Кесслера столкновение двух объектов на орбите приведет к появлению множества осколков, которые будут ударять другие объекты и порождать еще больше осколков.