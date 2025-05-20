Ученые раскрыли ключевую загадку марсианского водного цикла

Ученые раскрыли ключевую загадку марсианского водного цикла

Американские ученые из Техасского университета в Остине нашли недостающее звено в водном цикле древнего Марса. Созданная ими компьютерная модель показала, что вода просачивалась в недра Красной планеты в десятки раз медленнее, чем на Земле, формируя гигантские подземные резервуары.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Согласно выводам команды, вода на Марсе 3–4 млрд лет назад проникала в глубинные водоносные слои за 50–200 лет — в отличие от земных процессов, занимающих считанные дни. Ученые подсчитали, что общий объем такой подземной воды мог покрыть всю планету слоем толщиной 90 метров.

Модель объяснила, почему поверхность Марса так быстро высохла. Оказалось, что при попадании в грунт вода практически не возвращается назад в атмосферу. Это резко ограничивало круговорот испарения и осадков. В результате большая часть влаги оказалась "запечатана" в коре или улетучилась в космос.

Хотя открытие раскрыло причину нынешнюю "сухость" Марса, оно также дало надежду на обнаружение скрытых водных ресурсов.