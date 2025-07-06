Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире — способен замедлять старение на клеточном уровне.
Как передает Report, исследование
Ранее воздействие кофеина уже связывали со снижением риска развития возрастных заболеваний, однако его точный механизм действия оставался неизвестным. Теперь ученые провели эксперимент на дрожжах — одноклеточных организмах, структурно и физиологически схожих с человеческими клетками. Оказалось, что кофеин активирует древнюю энергетическую систему клеток, связанную с продолжительностью их жизни.
Авторы обнаружили, что кофеин воздействует не напрямую на известный регулятор роста TOR, как предполагалось раньше, а на другой механизм — AMPK. Этот фермент выполняет роль энергетического датчика: он включается, когда клетке не хватает ресурсов, и помогает ей справляться со стрессом и восстанавливаться. Именно через него кофеин оказывает влияние на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к повреждениям — факторы, напрямую связанные со старением.
AMPK также является мишенью для метформина — популярного препарата от диабета, который также исследуется на предмет замедления старения. Новый механизм действия кофеина, по мнению ученых, объясняет, почему его употребление может быть полезным для здоровья и долголетия.
"Наши результаты показывают, что кофеин активирует защитные механизмы клеток, аналогичные тем, что запускает метформин, — рассказал старший автор исследования, доктор Харалампос Раллис. — Это открывает новые перспективы для понимания того, как привычные вещества влияют на клеточное старение".