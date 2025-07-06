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Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение

Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире — способен замедлять старение на клеточном уровне.
Наука и образование
6 июля 2025 г. 22:51
Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что кофеин — самое популярное психоактивное вещество в мире — способен замедлять старение на клеточном уровне.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Microbial Cell.

Ранее воздействие кофеина уже связывали со снижением риска развития возрастных заболеваний, однако его точный механизм действия оставался неизвестным. Теперь ученые провели эксперимент на дрожжах — одноклеточных организмах, структурно и физиологически схожих с человеческими клетками. Оказалось, что кофеин активирует древнюю энергетическую систему клеток, связанную с продолжительностью их жизни.

Авторы обнаружили, что кофеин воздействует не напрямую на известный регулятор роста TOR, как предполагалось раньше, а на другой механизм — AMPK. Этот фермент выполняет роль энергетического датчика: он включается, когда клетке не хватает ресурсов, и помогает ей справляться со стрессом и восстанавливаться. Именно через него кофеин оказывает влияние на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к повреждениям — факторы, напрямую связанные со старением.

AMPK также является мишенью для метформина — популярного препарата от диабета, который также исследуется на предмет замедления старения. Новый механизм действия кофеина, по мнению ученых, объясняет, почему его употребление может быть полезным для здоровья и долголетия.

"Наши результаты показывают, что кофеин активирует защитные механизмы клеток, аналогичные тем, что запускает метформин, — рассказал старший автор исследования, доктор Харалампос Раллис. — Это открывает новые перспективы для понимания того, как привычные вещества влияют на клеточное старение".

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