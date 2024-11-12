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Ученые проведут эксперимент по выращиванию растений на Луне

Ученые проведут эксперимент по выращиванию растений на Луне Австралийский стартап Lunaria One по выращиванию зелени на Луне примет участие в миссии американской частной космической компании Intuitive Machines, запланированной на 2025 год.
Наука и образование
12 ноября 2024 г. 05:17
Ученые проведут эксперимент по выращиванию растений на Луне

Австралийский стартап Lunaria One по выращиванию зелени на Луне примет участие в миссии американской частной космической компании Intuitive Machines, запланированной на 2025 год.

Как передает Report, об этом пишет газета The Guardian.

Ожидается, что Lunaria One поместит на борт лунного модуля Intuitive Machines капсулу с семенами и растениями, которая будет должна преодолеть 380 тыс. километров и оказаться на поверхности естественного спутника нашей планеты.

По словам директора Lunaria One Лорен Фелл, эксперимент под названием Aleph покажет, смогут ли растения выдержать длительное хранение на стартовой площадке, перегрузки во время старта и суровые внеземные условия, включая перепады температуры от -130°C до 120°C.

Научный консультант проекта, профессор биоинженерии Австралийского университета Кейтлин Бирт уточнила, что будущая миссия позволит определить условия, в которых фотосинтетические организмы способны сохранять возможность жить и расти.

Эти данные необходимы для будущих миссий по освоению Луны и Марса человеком, чтобы создать на внеземных мирах источники пищи и других ресурсов.

Бирт отметила, что космические инновации в сельском хозяйстве могут быть востребованы и на Земле, например, для выращивания продовольствия после природной или техногенной катастрофы.

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