Ученые предупредили о резком охлаждении Солнца

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Солнце станет более холодным и тусклым. Активность небесного светила резко снизится к 2050 году. С таким прогнозом выступили астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Report.

Как сообщает Phys.org со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal Letters, ученые уверены, что охлаждение Солнца станет результатом «гранд-минимума».

В такие периоды магнитное поле звезды ослабляется, на ней образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

Астрономы в течение 20 лет наблюдали за излучениями схожих с Солнцем звезд и на основе полученной информации заключили, что Солнце станет более тусклым в середине XXI века.

При этом многие ученые не согласны с выводами работников Калифорнийского университета и отмечают, что даже ослабление активности Солнца не может привести к глобальному похолоданию на Земле.