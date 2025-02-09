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Ученые предупредили о радикальных изменениях в Арктике к 2100 году

Ученые предупредили о радикальных изменениях в Арктике к 2100 году Международная группа ученых из Национального центра данных по снегу и льду пришла к выводу, что к концу XXI века Арктика может измениться до неузнаваемости из-за потепления климата.
Наука и образование
9 февраля 2025 г. 03:46
Ученые предупредили о радикальных изменениях в Арктике к 2100 году

Международная группа ученых из Национального центра данных по снегу и льду пришла к выводу, что к концу XXI века Арктика может измениться до неузнаваемости из-за потепления климата.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science.

Как показали расчеты, к 2100 году глобальная температура может повыситься на 2,7°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Поскольку потепление в Арктике идет в четыре раза быстрее среднего мирового уровня, при таких показателей регион столкнется с радикальными переменами.

Согласно прогнозам, через 75 лет Северный Ледовитый океан будет полностью свободен ото льда летом на несколько месяцев.

Площадь Гренландского ледяного щита, где температура превышает 0°C, увеличится в четыре раза, что ускорит повышение уровня моря.

Поверхностная вечная мерзлота сократится на 50% по сравнению с доиндустриальным уровнем.

"Человечество обладает силой, способной стереть целые ландшафты с лица Земли. Будущее Арктики зависит от наших действий", - подчеркнул соавтор исследования Дирк Нотц из Гамбургского университета.

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