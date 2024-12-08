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Ученые предупредили о приближении опасной фазы солнечной активности

Ученые предупредили о приближении опасной фазы солнечной активности Американские ученые из компании космических исследований Lynker Space предупредили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названной "боевой зоной".
Наука и образование
8 декабря 2024 г. 07:13
Ученые предупредили о приближении опасной фазы солнечной активности

Американские ученые из компании космических исследований Lynker Space предупредили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названной "боевой зоной".

Как передает Report, об этом сообщает портал Live Science.

По словам специалистов, эта фаза солнечного цикла сопровождается появлением на Солнце гигантских корональных дыр, возникновение которых может угрожать спутникам.

Помимо 11-летнего цикла солнечных пятен, с которым знакомо большинство людей, у Солнца также есть более длительный 22-летний "цикл Хейла", представляющий собой время, необходимое для того, чтобы магнитное поле нашей звезды дважды перевернулось. В течение этого цикла большие полосы магнетизма, известные как полосы цикла Хейла, возникают на полюсах солнца и медленно мигрируют к экватору солнца.

Новая полоса возникает в обоих полушариях солнца во время каждого солнечного максимума и сохраняется до конца следующего цикла солнечных пятен, когда полосы достигают экватора солнца и исчезают в том, что исследователи называют событием "солнечного терминатора".

Это означает, что в течение первой половины цикла солнечных пятен (от солнечного минимума до солнечного максимума) в каждом из полушарий солнца есть только одна полоса цикла Хейла. Но во время второй половины цикла (после солнечного максимума) в каждом полушарии появляется две полосы.

Перекрытие этих гигантских полос управляет циклом солнечных пятен. Когда в каждом полушарии есть только одна полоса, возникает магнитный дисбаланс по всей звезде с более слабыми магнитными полями вблизи экватора. Это приводит к увеличению количества темных пятен вокруг экватора Солнца, объяснили ученые.

Исследователи отметили, что во время "боевой зоны" большое количество солнечных пятен приведет к более частым космическим бурям. Кроме того, магнитный дисбаланс цикла Хейла запускает образование корональных дыр — гигантских темных пятен.

Корональные дыры опасны, поскольку они могут создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, выбрасываемых солнцем. Например, в декабре 2023 года корональная дыра шириной более 60 земных диаметров обрушила на нас солнечный ветер. А в 2022 году корональная дыра на короткое время "сдула" атмосферу с Марса.

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