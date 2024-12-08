Ученые предупредили о приближении опасной фазы солнечной активности

Американские ученые из компании космических исследований Lynker Space предупредили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названной "боевой зоной".

Американские ученые из компании космических исследований Lynker Space предупредили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названной "боевой зоной".

Как передает Report , об этом сообщает портал Live Science.

По словам специалистов, эта фаза солнечного цикла сопровождается появлением на Солнце гигантских корональных дыр, возникновение которых может угрожать спутникам.

Помимо 11-летнего цикла солнечных пятен, с которым знакомо большинство людей, у Солнца также есть более длительный 22-летний "цикл Хейла", представляющий собой время, необходимое для того, чтобы магнитное поле нашей звезды дважды перевернулось. В течение этого цикла большие полосы магнетизма, известные как полосы цикла Хейла, возникают на полюсах солнца и медленно мигрируют к экватору солнца.

Новая полоса возникает в обоих полушариях солнца во время каждого солнечного максимума и сохраняется до конца следующего цикла солнечных пятен, когда полосы достигают экватора солнца и исчезают в том, что исследователи называют событием "солнечного терминатора".

Это означает, что в течение первой половины цикла солнечных пятен (от солнечного минимума до солнечного максимума) в каждом из полушарий солнца есть только одна полоса цикла Хейла. Но во время второй половины цикла (после солнечного максимума) в каждом полушарии появляется две полосы.

Перекрытие этих гигантских полос управляет циклом солнечных пятен. Когда в каждом полушарии есть только одна полоса, возникает магнитный дисбаланс по всей звезде с более слабыми магнитными полями вблизи экватора. Это приводит к увеличению количества темных пятен вокруг экватора Солнца, объяснили ученые.

Исследователи отметили, что во время "боевой зоны" большое количество солнечных пятен приведет к более частым космическим бурям. Кроме того, магнитный дисбаланс цикла Хейла запускает образование корональных дыр — гигантских темных пятен.

Корональные дыры опасны, поскольку они могут создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, выбрасываемых солнцем. Например, в декабре 2023 года корональная дыра шириной более 60 земных диаметров обрушила на нас солнечный ветер. А в 2022 году корональная дыра на короткое время "сдула" атмосферу с Марса.